Una donna è caduta dal balcone di casa sua, seguita dal marito che si è lanciato subito dopo, entrambi sono deceduti. Una vicina ha riferito alle forze dell’ordine che i due si stavano separando e che la scena si è svolta nel pomeriggio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

Tragedia a Bisceglie dove marito e moglie sono precipitati dal balcone della loro abitazione durante una lite. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto, in via Vittorio Veneto, sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Trani che stanno indagando sull'accaduto. Non è ancora chiaro al momento se l'uomo, di 61 anni, abbia spinto la moglie 54enne facendola precipitare dal balcone per poi togliersi la vita lanciandosi a sua volta, o se sia caduto non intenzionalmente nell'atto di spingere la donna. I due coniugi erano in fase di separazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bisceglie, la moglie vola giù dal balcone, poi lui la segue e si butta: morti tutti e due

Notizie correlate

Bari, la moglie vola giù dal balcone, poi lui la segue e si butta: morti tutti e dueTragedia a Bisceglie, dove marito e moglie sono precipitati dal balcone della loro abitazione durante una lite.

Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti tutti e dueUn uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti entrambiA Bisceglie un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato ... fanpage.it

Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: Lei ha urlato, poi l’ho vista cadereFemminicidio-suicidio a Bisceglie, a nord di Bari. La donna è la 54enne Patrizia Lamanuzzi, il marito il 61enne Luigi Gentile. I corpi trovati sulla discesa del garage condominiale. La coppia si stava ... quotidiano.net