Una vicina di casa ha riferito ai carabinieri di aver assistito a una scena drammatica in cui una donna è precipitata dal balcone, seguita dal marito che si è lanciato subito dopo. Secondo quanto raccontato, i due stavano attraversando un momento di crisi e si stavano separando. Entrambi sono deceduti nell’incidente, avvenuto in un appartamento nel centro della città. Gli investigatori stanno indagando sulle cause e sui motivi di questa tragedia.

Tragedia a Bisceglie, dove marito e moglie sono precipitati dal balcone della loro abitazione durante una lite. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto, in via Vittorio Veneto, sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Trani che stanno indagando sull'accaduto. Non è ancora chiaro al momento se l'uomo, di 61 anni, abbia spinto la moglie 54enne facendola precipitare dal balcone per poi togliersi la vita lanciandosi a sua volta, o se sia caduto non intenzionalmente nell'atto di spingere la donna. I due coniugi erano in fase di separazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, la moglie vola giù dal balcone, poi lui la segue e si butta: morti tutti e due

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Bari, lancia la moglie dal balcone poi si butta: morti tutti e dueUn uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto.

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