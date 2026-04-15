Bisceglie | la moglie giù dal balcone poi il marito si butta Morti entrambi Ipotesi di femminicidio-suicidio

A Bisceglie si sono verificati due decessi questa mattina: una donna è caduta dal balcone e, poco dopo, il marito si è tolto la vita. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto e le prime ipotesi considerano un caso di femminicidio-suicidio. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che sta seguendo con attenzione gli sviluppi dell’indagine.

Sono morti tutti e due. Le prime valutazioni fanno ipotizzare il femminicidio-suicidio stamattina a Bisceglie, in questo periodo maledetto per la cittadina adriatica. Il 61enne, secondo ricostruzioni, ha buttato giù dal balcone di casa e poi si è gettato lui. I corpi, dopo un volo da circa tre metri di altezza, sono stati rinvenuti sulla discesa che conduce al garage del palazzo. Una vicina di casa ha notato tutto e anche le urla della donna immediatamente prima di cadere nel vuoto. La coppia si stava separando. Dei due figli una risiede in Svizzera, l’altro a Trani. I carabinieri indagano per chiarire gli aspetti del doppio decesso. L'articolo Bisceglie: la moglie giù dal balcone, poi il marito si butta.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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