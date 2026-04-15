Bisceglie | il segreto di un diario svela un amore tra Puglia e Sarajevo

Martedì 14 aprile, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, si è svolta la presentazione del romanzo d’esordio di Cinzia Cognetti, intitolato Note a margine del mio dolore, pubblicato dalla casa editrice Harper Collins. Durante l’evento, è stato svelato il contenuto di un diario che rivela un legame tra la Puglia e Sarajevo.

Martedì 14 aprile, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato la presentazione del romanzo d’esordio di Cinzia Cognetti, intitolato Note a margine del mio dolore, pubblicato con la casa editrice Harper Collins. L’incontro letterario ha la partecipazione dello scrittore Mario Desiati, che ha svolto il ruolo di moderatore per l’autrice, attirando l’attenzione su una narrazione che intreccia profondamente le radici pugliesi con tematiche universali di perdita e scoperta. Il ritorno alle radici tra memorie familiari e ferite storiche. La trama del volume si concentra sulla figura di Eva, una giovane professionista legale che risiede a Roma ma si trova costretta a rientrare a Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie: il segreto di un diario svela un amore tra Puglia e Sarajevo Bowie tra memoria e musica: il diario segreto di Stefano BianchiIl prossimo giovedì 16 aprile, alle ore 16:30, la Sala Piccola del Centro Sociale Incontro a San Bartolomeo al Mare ospiterà un incontro dedicato... "C'era l'amore a Sarajevo": il libro che racconta l'assedio tra i sentimenti e l'orroreUn viaggio nella memoria collettiva e individuale di una città ferita, ma mai doma.