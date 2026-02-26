Coppa Italia Eccellenza | Narnese sconfitta a domicilio I romagnoli del Nibbiano Valtidone i prossimi avversari Squillo di Bardeggia e la K Sport vola ai quarti di finale
NARNESE 0 K SPORT MONTECCHIO GALLO 1 NARNESE (4-3-3): Bracaj, Perugini (38’st Rossi L.), Mora, Leonardi (14’pt Manni), Fontana, Rossi E., Leone, Petrini, Brasili (9’st Perotti), Principi (28’st Pjetri), Colangelo. A disp.: Pitaro, Persici, Blasi, Martini, Aldrovandi. All. Defendi K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Bellucci, Fabbri, Notariale (12’st Mistura), Dominici, Capilloni, Carta (1’st Procacci), Peroni (28’st Baglivo), Romualdi, Bardeggia (37’st Rivi), Magnanelli, Sollaku (22’st Torelli), A disp.: Cerretani, Di Pollina, Buonavoglia, Broso. All. Magi. Arbitro: Simonelli di Isernia (Assistenti: Cono, Pino. Quarto ufficiale: Curcio). Reti: 5’pt Bardeggia Note: spettatori 200 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ars et Labor, la Coppa Italia va al Nibbiano & Valtidone che si impone 1-0 grazie alle rete di GrassoSecondo tempo deludente per la squadra di Parlato, che incassa una sconfitta pesante al suo esordio sulla panchina biancazzurra L’Ars et Labor perde...
Maltempo, rinviata la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcioRinviata a data da destinarsi la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio.
Temi più discussi: Coppa Italia Eccellenza, il primo round tra Montecchio e Narnese; COPPA ITALIA. K-Sport travolgente nell'andata contro la Narnese; Coppa Italia Dilettanti. I risultati delle gare di oggi e le qualificate ai quarti di finale!; Coppa Italia Dilettanti: in campo il 18 Febbraio.
Blitz anche in casa della Narnese: il K-Sport continua il cammino in CoppaECCELLENZA - Gol di Bardeggia e tranquillo passaggio del turno Passa ai quarti il K-Sport Montecchio Gallo che continua il cammino nella fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza. La gara di ritorn ... youtvrs.it
Coppa Italia Eccellenza, il Montecchio deve chiudere i conti a NarniI ragazzi di mister Giuseppe Magi sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale: vietato l'harakiri ... centropagina.it
COPPA ITALIA PROMOZIONE I RISULTATI DELL’ANDATA DELLE SEMIFINALI - facebook.com facebook
Eppure mi ricordo che quando si vinceva campionato per nove anni di fila, coppa Italia per quattro anni di fila, veniva considerato fallimento perdere la Champions League contro Barcellona e Real Madrid. Come cambia sempre la narrazione a seconda di chi x.com