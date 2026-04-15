A Bisceglie, in provincia di Bari, si è verificato un incidente che ha coinvolto una coppia. Durante una lite, uno dei due ha spinto l’altro dal balcone, e successivamente si è tolto la vita. La scena si è svolta nel centro abitato e ha portato alla morte di entrambi, confermando la gravità dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un tragico evento ha scosso il centro abitato di Bisceglie, in provincia di Bari, dove una disputa coniugale si è conclusa con la morte di due persone dopo una caduta dal balcone. Luigi Gentile, un uomo di 61 anni, ha provocato la morte della moglie Patrizia Lamanuzzi, di 54 anni, spingendola nel vuoto, per poi togliere la propria vita lanciandosi a sua volta da un’altezza di circa tre metri. I due corpi sono stati ritrovati sulla discesa del garage dell’edificio dove risiedevano. La dinamica del dramma tra urla e silenzio improvviso. Il contesto che ha portato alla tragedia è emerso attraverso le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, i quali stanno conducendo indagini per omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, dramma sul balcone: spinge la moglie e poi si butta

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