Bisceglie 5 indagati per la morte di Alicia | la 12enne tornava a casa da scuola quando un pino l'ha travolta

A Bisceglie, cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di una ragazza di 12 anni. La vittima stava tornando a casa da scuola quando un pino si è staccato e l'ha investita, provocandone il decesso. L'incidente si è verificato lunedì e le autorità stanno esaminando le responsabilità legali degli indagati.

Ci sono cinque persone indagate per la morte di Alicia, la 12enne travolta lunedì da un pino caduto a Bisceglie. Si tratta di tecnici comunali e del responsabile della ditta del verde. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trani, ipotizza il reato di concorso in omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un... Alicia Amoruso, chi era la 12enne morta travolta da un albero: la passione per la pallavoloUna tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani), dove una ragazzina di appena 12 anni ha perso la... Argomenti più discussi: Ragazzina morta schiacciata da albero nel nord Barese, cinque indagati; TROPICO Il 5 agosto live alla Svevarena di Bisceglie. Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieLa ragazzina stata travolta da un pino abbattuto dal vento. É deceduta per possibile trauma da schiacciamento. La procura di Trani ha inviato gli avvisi di garanzia, oggi verranno affidati gli incaric ... quotidiano.net Alicia schiacciata da un pino a 12 anni: indagati i 5 dipendenti del Comune di Bisceglie che avrebbero dovuto potare l'alberoOggi sarà conferito l’incarico al medico legale Davide Ferorelli per l'autopsia, che sarà eseguita nel Policlinico di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it La pericolosità del pino che ha travolto e ucciso la piccola Alicia Amoruso, a Bisceglie, era già stata segnalata dall'associazione Spazio Civico, soltanto tre mesi fa. Prima in un post su Facebook, poi in un appello sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. « - facebook.com facebook Il pino che ha travolto e ucciso la 12enne di Bisceglie era stato già segnalato a gennaio scorso dall'associazione cittadina Spazio Civico: “L'albero mette a rischio centinaia di ragazzi e lavoratori” x.com