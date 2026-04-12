Bimbo di 18 mesi cade dalla finestra a Civita Castellana è in coma al Gemelli | i genitori erano in casa

Un bambino di 18 mesi è caduto dalla finestra del secondo piano di un’abitazione a Civita Castellana mentre i genitori erano presenti in casa. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in eliambulanza presso il Policlinico Gemelli, dove si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.