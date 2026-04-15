Bimbo caduto dalla finestra di casa il funerale nel cimitero islamico di Borgo Panigale

Venerdì 16 aprile si svolgerà il funerale di un bambino di un anno, deceduto dopo essere caduto dalla finestra della propria abitazione in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La cerimonia avverrà nel cimitero islamico di Borgo Panigale. La vittima era un residente della zona e l’evento si tiene alla presenza di familiari e amici. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Si terrà venerdì 16 aprile il funerale di Muhammad Hussain Salar, il bimbo di un anno morto dopo essere caduto dalla finestra della propria casa in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La cerimonia si svolgerà dalle 11:30 nel cimitero islamico di Borgo Panigale, dove la famiglia e gli amici.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate È morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casaNon ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. È morto Hussein Muhammad Salar, il bimbo di un anno caduto dalla finestra di casaNon ce l'ha fatta Hussein Muhammad Salar, il bambino di un anno caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, nel... Tutti gli aggiornamenti Il bimbo caduto dalla finestra è in rianimazione: Stava giocando. Il questore: Tragico incidenteE’ successo in zona Pilastro: il piccolo, un anno e mezzo, ha fatto un volo di due piani. In casa c’erano la sorella e alcuni adulti ... bologna.repubblica.it Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: la sorellina ha provato ad afferrarlo, ma non ci è riuscitaÈ ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, il bimbo precipitato dal secondo piano di casa nel quartiere Pilastro ... fanpage.it