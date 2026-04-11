È morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casa

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attende l’esito delle verifiche.

Non ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove il piccolo era arrivato giovedì sera in condizioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro. Bologna, morto il bimbo di 15 mesi caduto dalla finestra mentre giocava in camera con la sorellaIl bambino era precipitato dalla finestra di casa due giorni fa: ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore, è morto nel pomeriggio di oggi. Bologna, morto bimbo caduto da una finestra: era in casa con la sorellina e dei parenti