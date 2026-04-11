È morto Hussein Muhammad Salar il bimbo di un anno caduto dalla finestra di casa

È deceduto il bambino di un anno che era caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La famiglia del bambino è stata informata della tragica perdita.

Non ce l'ha fatta Hussein Muhammad Salar, il bambino di un anno caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove era arrivato giovedì sera in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it È morto Hussein Muhammad Salar, il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casaNon ce l'ha fatta Hussein Muhammad Salar, il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri,... È morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casaNon ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro.