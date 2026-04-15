Un bambino di nove anni è stato trovato nella Francia orientale dopo essere rimasto chiuso nel furgone del padre per oltre un anno, secondo quanto riferito dalle autorità. La scoperta è avvenuta dopo che il minore è stato individuato e liberato, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze di questa vicenda. La polizia sta raccogliendo elementi per accertare cosa sia successo durante il periodo di reclusione del bambino.

Un bambino di nove anni è stato salvato nella Francia orientale dopo che, secondo le autorità, avrebbe trascorso più di un anno rinchiuso nel furgone del padre. Attenzione: alcuni lettori potrebbero trovare inquietanti i dettagli riportati in questo articolo. Hanno salvato il bambino nel fine settimana a Hagenbach, in Francia, dopo che un vicino ha allertato la polizia segnalando dei rumori che sembravano provenire da un bambino all’interno di un veicolo, secondo quanto riportato da Tyla. Gli agenti sono arrivati sul posto e, secondo il procuratore locale Nicolas Heitz, hanno trovato il bambino «sdraiato in posizione fetale, nudo, coperto da una coperta sopra un cumulo di spazzatura e vicino a escrementi».🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo, 9, era rimasto chiuso nel furgone del padre dal 2024

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