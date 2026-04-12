Bimbo rinchiuso in un furgone dal padre per 2 anni | nudo e malnutrito non cammina più Orrore in Francia

In Francia, un bambino di 9 anni è stato trovato dopo essere stato tenuto prigioniero in un furgone dal padre dal 2024. Durante questo periodo, il bambino è stato tenuto nudo, non ha più camminato ed è stato malnutrito. Le autorità hanno interrotto la prigionia e avviato le indagini. La vicenda ha suscitato un forte sconcerto nel paese.

Roma, 12 aprile 2026 – In questi giorni la Francia è scioccata da una storia di inaudita crudeltà: un bambino di 9 anni è stato tratto in salvo dalle autorità dopo aver vissuto prigioniero all'interno di un furgone fin dal 2024. Il ritrovamento, avvenuto nel villaggio di Hagenbach, vicino ai confini con Svizzera e Germania, ha rivelato un quadro di degrado e sofferenza che ha lasciato sgomenti gli stessi soccorritori. L'abitazione in Francia accanto alla quale era parcheggiato il furgone dov'era segregato un bimbo di 9 anni La macabra scoperta è avvenuta lunedì scorso, quando un uomo, insospettito dai “rumori di un bambino” provenienti dall'interno di un mezzo parcheggiato, ha allertato la polizia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimbo rinchiuso in un furgone dal padre per 2 anni: nudo e malnutrito, non cammina più. Orrore in Francia Orrore in Francia: salvo un bimbo di 9 anni chiuso in un furgoneUn bambino di nove anni è stato liberato dalle autorità francesi dopo essere rimasto rinchiuso in un furgone appartenente al padre a partire dal... Leggi anche: Bambino rinchiuso per un anno in un furgone tra gli escrementi ad Hagenbach, in Francia: arrestato il padre