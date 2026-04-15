Bilardo | tra poesia e foto la sfida per superare la disabilità

Giovedì 16 aprile alle 16, il Caffè Letterario da Arci Porco Rosso ospiterà la presentazione di “Lo specchio dei forti”, un’opera autobiografica di Bilardo. L’evento si svolgerà tra letture e immagini, con l’obiettivo di affrontare il tema della disabilità attraverso un racconto che unisce poesia e fotografia. La presentazione offrirà uno spaccato sulla vita dell’autore, che ha superato le difficoltà personali con passione e determinazione.

Giovedì 16 aprile, alle ore 16, il Caffè Letterario da Arci Porco Rosso ospiterà la presentazione dell’opera autobiografica Lo specchio dei forti. L’autore, Bilardo, condividerà con il pubblico un percorso di vita fatto di versi e scatti fotografici, inserendosi nel ciclo culturale Protagonisti della nostra storia; letture e incontri che danno spazio a ogni voce. L’emancipazione attraverso lo sguardo di Bilardo. Il volume proposto non è una semplice narrazione, ma un intreccio tra scrittura poetica e documentazione visiva. Attraverso le proprie composizioni e le immagini catturate, Bilardo intende offrire una riflessione profonda sul tema della disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilardo: tra poesia e foto, la sfida per superare la disabilità Notizie correlate Leggi anche: Festival di Sanremo, il coro delle persone con disabilità tra le polemiche. La mamma di un corista: «Si sono meritati quel palco: la disabilità mentale non trova quasi mai spazio» Inclusione e disabilità, Belgianni “Superare l’assistenzialismo per costruire una società realmente accogliente”La disabilità continua a essere percepita nella società contemporanea come sinonimo di fragilità, ma questa visione, se non accompagnata da politiche...