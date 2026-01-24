Inclusione e disabilità Belgianni Superare l’assistenzialismo per costruire una società realmente accogliente

L'inclusione delle persone con disabilità è un elemento fondamentale per una società più equa e solidale. La visione tradizionale, che associa disabilità a fragilità, può portare all’isolamento se non supportata da politiche e pratiche realmente inclusive. Superare l’assistenzialismo e promuovere l’autonomia sono passi importanti per costruire ambienti più accoglienti e rispettosi delle diversità.

La disabilità continua a essere percepita nella società contemporanea come sinonimo di fragilità, ma questa visione, se non accompagnata da politiche inclusive, rischia di trasformarsi in una nuova forma di isolamento. È quanto emerge dall’intervista ad Alessia Belgianni, sociologa e criminologa, intervenuta ai microfoni di una trasmissione radiofonica dedicata ai temi dell’inclusione e delle politiche sociali. Secondo Belgianni, le persone con disabilità vengono spesso considerate esclusivamente come soggetti da proteggere e assistere, dimenticando che prima di tutto sono esseri umani portatori di desideri, emozioni e diritto alla piena partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Inclusione e disabilità, Belgianni “Superare l’assistenzialismo per costruire una società realmente accogliente” Leggi anche: Disabilità, la sfida di Monia Monni: “Costruire una società che non lasci indietro nessuno” Leggi anche: Giornata disabilità, Lorenzo Fontana: Costruire una società che non lasci indietro nessuno – Il video Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Un libro per insegnare il linguaggio Lis ai bambini: perché è importante conoscere questa forma di inclusione e integrazioneUn viaggio nel mondo della LIS attraverso il libro Fischia!, per scoprire come questo linguaggio favorisca inclusione e sensibilità ... ilfattoquotidiano.it A Taranto parte “Inclusione Accessibile”, primo progetto pugliese di disability management per aziende, con formazione e consulenza specialistica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.