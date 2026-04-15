Biglietti per concerti | arriva l’assistente IA che organizza tutto

Un nuovo assistente virtuale, integrato con ChatGPT, permette di cercare e acquistare biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli. La piattaforma di biglietteria ha annunciato l’estensione della propria funzionalità digitale, offrendo agli utenti la possibilità di gestire tutto tramite conversazioni online. Questa novità mira a semplificare il processo di prenotazione, rendendolo più immediato e accessibile.

Ticketmaster ha ufficialmente esteso la propria operatività all'interno dell'ecosistema di ChatGPT, permettendo agli utenti di gestire la ricerca e l'acquisto di biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli attraverso interfacce conversazionali. L'integrazione mira a trasformare la ricerca tradizionale, basata su motori di ricerca o social network, in un dialogo fluido e immediato con l'intelligenza artificiale. Fino a poco tempo fa, l'iter per pianificare una serata fuori o trovare un c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biglietti per concerti: arriva l’assistente IA che organizza tutto La Napoli scintillante dei fratelli Mele - film documentario completo Notizie correlate Google Gemini: arriva l’assistente che anticipa i tuoi impegniL’intelligenza artificiale di Google sta per cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo le informazioni quotidiane sul nostro smartphone,... Gmail addio, arriva l’AI: le grandi novità che trasformeranno la tua casella in un assistente personaleLa tua casella si trasformerà in un assistente personale: presto diremo addio a Gmail per come lo conosciamo grazie all’AI. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zeyne - tra le voci più accattivanti del pop arabo contemporaneo - arriva per la prima volta in Italia; LOUIS TOMLINSON arriva in Italia. Questa sera a Bologna il primo dei due concerti [Scaletta & Biglietti]; Steve di Stranger Things in concerto a Roma, quando DJO arriva in Italia - Radio Globo; The Music of Ennio Morricone, concerto tributo a Parma il 26 aprile. LOUIS TOMLINSON arriva in Italia. Questa sera a Bologna il primo dei due concerti [Scaletta & Biglietti]Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti HOW DID I GET HERE? (BMG). How Did I Get Here? è il terzo album di Louis, frutto di una ricerca artistica in ... newsic.it Djo sarà in concerto per la prima volta in ItaliaDjo arriva per la prima volta in Italia. Il progetto musicale dell’attore, produttore e songwriter Joe Keery, noto al pubblico per i suoi ruoli nelle serie televisive 'Stranger Things' e 'Fargo', giun ... rockol.it Pop Music. Secondo quanto rivelato da alcuni biglietti spediti ai fans, Zara Larsson pubblicherà l’edizione deluxe del suo album “Midnight Sun” l’1 maggio. facebook Biglietti sold out per Leone XIV a Pompei: esaurite in due ore le prenotazioni online x.com