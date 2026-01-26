Gmail addio arriva l’AI | le grandi novità che trasformeranno la tua casella in un assistente personale

Le novità nell’ambito delle email stanno portando a un'evoluzione significativa del modo di gestire la posta. Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, le funzioni di Gmail si integreranno in strumenti più intelligenti e automatizzati, rendendo più semplice e efficiente la gestione delle comunicazioni. Questa trasformazione mira a offrire un’esperienza più intuitiva, semplificando le attività quotidiane legate alla gestione delle email.

La tua casella si trasformerà in un assistente personale: presto diremo addio a Gmail per come lo conosciamo grazie all’AI. Google introduce una nuova fase per Gmail nel 2026, puntando a trasformare la casella di posta in un assistente personale capace di anticipare bisogni e semplificare le attività quotidiane. L’integrazione delle tecnologie basate su Gemini, il modello di intelligenza artificiale dell’azienda, segna un cambio di passo: l’email non è più solo un archivio di messaggi, ma un ambiente dinamico che organizza, suggerisce, sintetizza e supporta l’utente nelle sue decisioni. Le funzioni, alcune già in test negli Stati Uniti, saranno disponibili sia per gli utenti gratuiti sia per chi utilizza i piani premium. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gemini trasforma Gmail in un assistente AI intelligente e integratoGemini integra un assistente AI in Gmail, migliorando la gestione delle email con funzionalità come riepiloghi automatici, risposte suggerite e ottimizzazione dei processi lavorativi.

Anche Gmail si affida all'IA: arriva l'Inbox che organizza le tue email, puoi dire addio alle liste infiniteGoogle lancia AI Inbox per Gmail, una nuova vista che sostituisce la lista di email con attività suggerite e riepiloghi intelligenti. Disponibile inizialmente per tester negli USA. Google sta ... multiplayer.it

Google trasforma Gmail: arriva l’AI Overview e l’app di posta diventa un archivio intelligenteGmail ha esteso a tutti gli utenti le funzioni di Gemini 3 finora a pagamento: sintesi, risposte automatiche e ricerche in linguaggio naturale. ildigitale.it

