Parole che feriscono | al tribunale la mostra Lessici familiari contro gli stereotipi di genere

Al tribunale di Agrigento è stata inaugurata la mostra “Lessici familiari – Stereotipi ad ogni latitudine”, un progetto culturale e di sensibilizzazione che affronta il tema del linguaggio e degli stereotipi di genere. La mostra, itinerante, si propone di analizzare come le parole possano influenzare le percezioni e i ruoli di genere nella società. È aperta al pubblico e si inserisce in un percorso di riflessione sui linguaggi discriminatori.

Approda anche ad Agrigento la mostra itinerante "Lessici familiari – Stereotipi ad ogni latitudine", un progetto culturale e di sensibilizzazione dedicato al tema del linguaggio e degli stereotipi di genere. L'iniziativa verrà presentata il 20 marzo, alle ore 16, nell'aula Livatino del tribunale di Agrigento. La mostra è curata dal Centro antiviolenza Cerchi d'acqua s.c.a.r.l. – Onlus e si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Comitato pari opportunità presso il Consiglio giudiziario di Palermo. Dopo la prima tappa al tribunale di Palermo, dove verrà inaugurata il 9 marzo, l'esposizione arriverà nel palazzo di giustizia di Agrigento, dove resterà allestita dal 20 al 29 marzo.