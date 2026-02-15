Upo | Donne e Scienza un’eccellenza italiana sfida gli stereotipi di genere nei corsi Stem Dati AlmaLaurea 2026

L’Università del Piemonte Orientale (Upo) ha registrato un aumento di iscrizioni femminili nei corsi STEM, un dato che evidenzia il successo della sua strategia per promuovere la parità di genere. La scelta di investire in iniziative dedicate alle studentesse ha portato a un incremento tangibile delle giovani che si orientano verso le discipline scientifiche. Un esempio concreto è il numero crescente di matricole femmine nelle facoltà di ingegneria e informatica, che quest’anno ha superato le aspettative.