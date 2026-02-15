Upo | Donne e Scienza un’eccellenza italiana sfida gli stereotipi di genere nei corsi Stem Dati AlmaLaurea 2026
L’Università del Piemonte Orientale (Upo) ha registrato un aumento di iscrizioni femminili nei corsi STEM, un dato che evidenzia il successo della sua strategia per promuovere la parità di genere. La scelta di investire in iniziative dedicate alle studentesse ha portato a un incremento tangibile delle giovani che si orientano verso le discipline scientifiche. Un esempio concreto è il numero crescente di matricole femmine nelle facoltà di ingegneria e informatica, che quest’anno ha superato le aspettative.
Upo: L’Università Italiana che Scommette sulle Donne nella Scienza. L’Università del Piemonte Orientale (Upo) si conferma un’eccellenza italiana nell’attrarre studentesse alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem). I dati del rapporto di genere 2026 di AlmaLaurea, pubblicati il 15 febbraio 2026, rivelano che oltre il 63% delle studentesse iscritte ai corsi Stem all’Upo, un dato significativamente superiore alla media nazionale del 41,1%. Questo risultato sottolinea un impegno concreto verso la parità di genere nel mondo accademico. Un Trend Invertito: La Forza Femminile nelle Discipline Stem.🔗 Leggi su Ameve.eu
Laureati STEM, la segregazione di genere resta strutturale: le donne sono il 41,1% e i divari retributivi persistono. I dati AlmaLaurea sulla Giornata della scienza
La presenza femminile tra i laureati in ambito scientifico e tecnologico resta ancora limitata.
Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza: maggioranza di donne nei laboratori STEM
La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza si è aperta con una sorpresa a Napoli Est.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: UPO, l’eccellenza delle donne nelle lauree scientifiche: superata la media nazionale.
Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati StemSecondo dati Eurostat la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%) ... tg24.sky.it
Donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro VIDEOL'impegno per colmare il divario di genere in ambito scientifico non riguarda più solo le materie Stem, che comprendono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: per smantellare le barriere ancora ... ansa.it
I dati AlmaLaurea sono stati diffusi in occasione della Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza: donne nelle Stem al 41,1% e gap retributivo al 15,4% facebook
Per le donne vale di meno anche la laurea: il messaggio che arriva dagli ultimi dati Almalaurea conferma la necessità di avere stipendi e carriere più trasparenti. A 5 anni dal titolo, sulle buste paga c'è una differenza di quasi 300 euro - Leggi e… x.com