Tradito da uno sguardo verso il lavandino arrestato 37enne con quasi 90 grammi di cocaina

Un uomo di 37 anni di Ceccano, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri durante un’operazione di controllo del territorio. La situazione si è conclusa con il suo fermo, dopo che è stato trovato in possesso di circa 90 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, che ha portato alla scoperta della droga.

Il blitz ha preso il via durante un normale controllo alla circolazione stradale operato dai Carabinieri delle Stazioni di Ceccano e Supino Si è conclusa con l'arresto di un trentasettenne di Ceccano, già noto alle Forze dell'Ordine, un'articolata operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri. L'accusa per l'uomo è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito del sequestro di un considerevole quantitativo di cocaina e di materiale per il confezionamento. L'intervento è scattato nella giornata di ieri, a coronamento di indagini innescate da diverse segnalazioni giunte ai militari riguardo a una fiorente attività di spaccio tra i comuni di Ceccano e Supino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

