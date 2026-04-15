Martedì 14 aprile le squadre nazionali femminili si sono ritrovate in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Tra le protagoniste, una calciatrice italiana ha segnato un gol durante la partita. Le partite sono state decisive per definire le squadre che otterranno il pass per il torneo internazionale. L'attenzione si concentra sui risultati ottenuti e sui progressi delle varie nazionali in questa fase di qualificazione.

Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, le nazionali femminili sono ritornate in campo per provare a strappare il pass che gli permetterà di partecipare alla Coppa del Mondo 2027. Le classifiche sono ancora incerte e, proprio per questo motivo, le sfide si rivelano entusiasmanti e ricche di colpi di scena. Alcune delle ragazze bianconere convocate hanno regalato goal e spettacolo, in attesa della quarta giornata che si disputerà sabato 18 aprile e che promette altrettante sorprese e giocate indimenticabili. Trionfo della nazionale azzurra contro la Serbia: 6-0 con firma bianconera. L’ Italia scende in campo a Leskovac e centra l’obiettivo di agguantare 3 punti importantissimi in chiave classifica, mentre la Danimarca continua a vincere e lo fa contro una Svezia la cui sconfitta fa comodo alla nazionale di mister Soncin.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bianconere in nazionale, il resoconto delle qualificazioni Mondiali. Lenzini a segno con l’Italia

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