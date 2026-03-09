Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | il calendario e gli orari delle partite dell’Italia

Le qualificazioni mondiali di basket femminile per il 2026 sono in corso, con l’Italia impegnata in partite che si svolgono fino al 17 marzo a San Juan, Porto Rico. La squadra italiana affronta diverse avversarie in questa fase preliminare, con incontri che si svolgono secondo un calendario stabilito e orari definiti. Le sfide si tengono in diverse giornate, coinvolgendo le atlete italiane in un torneo internazionale.

Sarà un’Italia formato grandi sogni, quella che vedremo fino al 17 marzo a Porto Rico, o più precisamente San Juan. In palio, nel Premondiale locale, c’è la qualificazione ai Mondiali di Germania del prossimo settembre (o meglio, Berlino più che Germania). Sei squadre, tre (anzi quattro) posti, altissimo livello. Contro le azzurre di Andrea Capobianco si paleseranno gli USA con un roster che è già fortissimo con i debutti di, tra le altre, Caitlin Clark e Paige Bueckers, e lo sarà ancor più ai Mondiali (per i quali hanno il biglietto già staccato) con, verosimilmente, il rientro di figure come Breanna Stewart. Poi ci saranno la Spagna, ormai nient’affatto lontana nelle gerarchie, e Porto Rico, che accanto a un valente quintetto mantiene tutti i suoi dubbi circa la profondità della panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it

