Il prossimo 5 giugno, all’Arena Garibaldi di Pisa, si terrà una partita di qualificazione ai mondiali con la nazionale femminile. La struttura sportiva, nota come Cetilar Arena per motivi di sponsorizzazione, ospiterà l’evento. La partita rappresenta una tappa importante nel percorso di qualificazione per la selezione femminile. L’incontro è stato annunciato ufficialmente e attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il 5 giugno alle 18,15 sfida alla Serbia dopo la trasferta nel paese ex jugoslavo e in Danimarca: è la prima volta sotto la Torre PISA – Appuntamento con la storia, il prossimo 5 giugno, all’Arena Garibaldi, ribattezzata Cetilar Arena in onor di sponsor. Per la prima volta la nazionale femminile farà tappa a Pisa, e scenderà in campo per affrontare la Serbia in un match chiave per la corsa alla qualificazione al prossimo campionato mondiale Pianese, sfida da brividi. Con il Campobasso in palio ci sono i playoff Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - A Pisa una gara delle qualificazioni mondiali della nazionale femminile

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