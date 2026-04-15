Biagio Izzo sarà protagonista di due serate al Teatro Orfeo di Taranto, il 16 e 17 aprile alle 21, con la commedia “L’arte della truffa”. Lo spettacolo, scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, è diretto dallo stesso Augusto Fornari. La rappresentazione promette di intrattenere il pubblico con un mix di risate e equivoci.

Tarantini Time Quotidiano Sarà Biagio Izzo il protagonista delle due serate in programma il 16 e 17 aprile, alle ore 21, al Teatro Orfeo di Taranto, con la commedia “L’arte della truffa”, scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con la regia di Augusto Fornari. Lo spettacolo, in atto unico e della durata di circa 100 minuti, si sviluppa su un intreccio dinamico di situazioni comiche e imprevisti, sostenuto anche dalla presenza in scena di Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Al centro della vicenda c’è Gianmario, imprenditore edile con una reputazione costruita nel tempo, alle prese con un passaggio cruciale della sua carriera legato a un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Biagio Izzo porta “L’arte della truffa” al Teatro Orfeo: due serate tra risate ed equivoci

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