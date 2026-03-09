L’arte della truffa | sul palco del teatro Trifiletti Biagio Izzo

Prosegue la stagione teatrale promossa dall’Amministrazione comunale al Teatro Trifiletti di Milazzo. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 10 marzo alle ore 21, quando il palcoscenico del teatro cittadino ospiterà la commedia "L’arte della truffa", con protagonista Biagio Izzo, affiancato da Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Al centro della storia c’è Gianmario, imprenditore edile da tre generazioni e gentiluomo del Papa, in attesa dell’esito di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli. Alla vigilia della risposta decisiva, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo inatteso di Francesco, fratello della moglie e truffatore esperto, costretto agli arresti domiciliari proprio a casa sua. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

