Cassino Teatro Manzoni sold out e risate per la truffa ' a fin di bene' di Biagio Izzo

Al Teatro Manzoni di Cassino si è registrato un tutto esaurito per lo spettacolo di Biagio Izzo intitolato

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Gli spettacoli proseguono, il Teatro Manzoni vi dà appuntamento al 15 Marzo con Demon Hunters - Lo Show delle Huntrix - Tributo Live e al 19 Marzo per l'imperdibile compleanno di Radio Cassino FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Risate senza filtri: Angelo Duro e il doppio sold out al Teatro Manzoni di Cassino

“Benvenuti in Casa Esposito”: tra messaggio sociale e ironia, sold out al Teatro Manzoni CassinoAl teatro e agli attori di livello molto è concesso, anche ridicolizzare e sbeffeggiare la camorra per lasciare al pubblico un messaggio profondo,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teatro Manzoni.

Discussioni sull' argomento Paolantoni fa l'ennesimo sold out al cinema Teatro Manzoni di Cassino; Alex Britti il 14 dicembre al Teatro Manzoni di Cassino; Il Manzoni alza il sipario: nel cartellone Nino Frassica e Sabina Guzzanti; Ecco il convegno XXXI Rapporto Immigrazione 2022. Costruire il futuro con i migranti all'Università di Cassino.

Cassino – Massimiliano Gallo al Teatro Manzoni con Malinconico moderatamente felice regala una serata esilarante alla platea in sold outQuesta prima volta a Cassino resterà memorabile per il calore, l’affetto e gli applausi tributati all’intera compagnia: attori brillanti, versatili e generosi, ma soprattutto autentici ... tunews24.it

La nostra Rita Forte al Teatro Manzoni di Roma... da non perdere - facebook.com facebook

A stasera alle 21 al Teatro Manzoni con BUONI DA MORIRE verrete x.com