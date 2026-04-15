Bersani scende in campo ecco a cosa punta L’insulto | I sovranisti sono stupidi

Pierluigi Bersani ha partecipato a un evento nel Piacentino, vicino alla sua residenza, per celebrare l’80° anniversario dello scontro partigiano del 16 aprile 1945. Durante l’occasione, il politico ha preso parola in pubblico, tornando a intervenire sulla scena politica nazionale. Nei suoi interventi, ha rivolto un commento critico ai sovranisti, definendoli “stupidi”. La sua presenza è avvenuta in un momento di attenzione pubblica legata a questa ricorrenza storica.

Pierluigi Bersani torna sulla scena pubblica e lo fa a due passi da casa sua, a Monticello, nel Piacentino, in occasione dell’80esimo anniversario dello scontro partigiano del 16 aprile 1945. Una commemorazione della Resistenza che, come spesso accade negli ultimi interventi dell’ex segretario del Pd, diventa anche occasione per un discorso politico più ampio. Sotto la statua del Valoroso, simbolo di quella battaglia in cui una trentina di partigiani ebbe la meglio su centinaia di nazifascisti, Bersani richiama i valori fondanti della Repubblica e invita a “avere fiducia ma anche consapevolezza di questa fase difficile che richiede militanza”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bersani scende in campo, ecco a cosa punta. L’insulto: “I sovranisti sono stupidi” Notizie correlate Legnini scende in campo: centrosinistra unito punta su sicurezza e rilancioChieti - A Chieti si apre la sfida elettorale: candidatura civica progressista, programma su ambiente, sicurezza e risanamento finanziario per uscire... L’Udc scende in campo e punta su Cannizzaro per conquistare Palazzo San GiorgioDalla sede nazionale a Roma, un vertice dello scudo crociato per definire il ruolo centrale nella corsa a sindaco di Reggio Calabria Con le elezioni... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo: Conte 60% ‘apre’ crisi Pd, Salis-Bersani alternative a Schlein. Bersani scende in campo, ecco a cosa punta. L’insulto: I sovranisti sono stupidiPierluigi Bersani torna sulla scena pubblica e lo fa a due passi da casa sua, a Monticello, nel Piacentino, in occasione dell’80esimo anniversario dello ... thesocialpost.it Venerdì di passione, scende in campo NapolitanoBersani-Napolitano, si va ai supplementari. La partita tra il premier incaricato e il presidente della Repubblica non è finita. Le consultazioni svolte negli ultimi giorni dal segretario Pd non hanno ... linkiesta.it