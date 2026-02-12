L’Udc scende in campo e punta su Cannizzaro per conquistare Palazzo San Giorgio
La campagna elettorale a Reggio Calabria si infiamma. L’Udc ha deciso di sostenere Cannizzaro nella corsa a Palazzo San Giorgio. I partiti si muovono con rapidità, cercando di convincere gli elettori in vista delle votazioni che si avvicinano. La città si prepara a un confronto acceso, con molte proposte sul tavolo e un clima di attesa crescente.
Dalla sede nazionale a Roma, un vertice dello scudo crociato per definire il ruolo centrale nella corsa a sindaco di Reggio Calabria Con le elezioni comunali di Reggio Calabria ormai alle porte, la scena politica cittadina è in fermento. Tutti gli occhi sono puntati sull’onorevole Francesco Cannizzaro, la cui mossa successiva potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrodestra. Tra voci, attese e strategie, l'onorevole tiene alta la suspense: il 14 febbraio è la data indicata per un annuncio che promette grandi sorprese. In questo clima di attesa, i partiti della coalizione lavorano per consolidare alleanze e costruire un progetto politico unitario, pronto a conquistare la fiducia della città dello Stretto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
