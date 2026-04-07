Legnini scende in campo | centrosinistra unito punta su sicurezza e rilancio

A Chieti, si avvicinano le elezioni comunali e il centrosinistra ha annunciato il proprio candidato sindaco, un esponente con una candidatura civica progressista. Il programma prevede interventi su ambiente, sicurezza e risanamento finanziario, con l’obiettivo di affrontare le criticità storiche della città. La candidatura è stata presentata recentemente, segnando l’inizio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali.

Chieti - A Chieti si apre la sfida elettorale: candidatura civica progressista, programma su ambiente, sicurezza e risanamento finanziario per uscire dalle criticità storiche della città È Giovanni Legnini il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Chieti. La sua candidatura è stata ufficializzata alla guida di una coalizione civica progressista che comprende Pd, Avs e M5S, con il sostegno di diverse liste. Figura di lunga esperienza istituzionale, già vicepresidente del Csm, sottosegretario ed ex commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia, Legnini torna così in campo politico a livello locale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Legnini scende in campo: centrosinistra unito punta su sicurezza e rilancio L’Udc scende in campo e punta su Cannizzaro per conquistare Palazzo San GiorgioDalla sede nazionale a Roma, un vertice dello scudo crociato per definire il ruolo centrale nella corsa a sindaco di Reggio Calabria Con le elezioni... Il centrosinistra scende in campo : "Diritto alla casa e trasporto gratis"Lo avevano detto alla prima uscita della coalizione di centro sinistra, il percorso che porterà alla scelta del candidato sindaco partirà dagli... Si parla di: Elezioni Chieti, Giovanni Legnini candidato sindaco. Legnini scende in campo: centrosinistra unito punta su sicurezza e rilancioPolitica Chieti - 07/04/2026 16:35 - A Chieti si apre la sfida elettorale: candidatura civica progressista, programma su ambiente, sicurezza e risanamento finanziario per uscire ... abruzzo24ore.tv Elezioni Chieti: centrodestra spaccato. Per la Lega scende in campo ColantonioLe elezioni di Chieti del 24 e 25 maggio: il centrodestra resta spaccato, da un lato Sicari ma senza la Lega che scende in campo da sola con Mario Colantonio ... rete8.it