Calciomercato Inter svolta Perisic? Si apre un clamoroso spiraglio può arrivare a queste condizioni

L’Inter torna a trattare per Ivan Perisic. Dopo settimane di incertezze, sembra ci siano davvero le condizioni per un suo ritorno. I nerazzurri hanno aperto alla possibilità di un prestito oneroso, sperando di convincere il giocatore a rientrare in Italia. La trattativa si muove, ma niente è ancora deciso.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri non mollano la pista che porta al ritorno di Ivan Perisic: possibile operazione in prestito oneroso. Il calciomercato dell’Inter non smette di regalare colpi di scena proprio sul traguardo finale. Oltre alle grandi manovre a centrocampo, resta caldissima la pista che porta a un clamoroso ritorno di fiamma per la corsia esterna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra sta valutando se ci siano ancora i margini per riportare a Milano Ivan Perisic. Calciomercato Inter, per Perisic resta uno ‘spiraglio’ per il ritorno, ma solo in prestito oneroso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, svolta Perisic? Si apre un clamoroso spiraglio, può arrivare a queste condizioni Approfondimenti su Inter News 24 Calciomercato Inter, per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di Perisic Per l'Inter, il calciomercato invernale si concentra sulla fascia destra, con l’obiettivo di rinforzare l’organico già a gennaio. Calciomercato Inter, a destra si interverrà solo a queste condizioni Per il calciomercato dell'Inter, gli interventi sulla fascia destra saranno valutati esclusivamente in presenza di condizioni specifiche. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Calciomercato Inter, Perisic nel mirino: chi entra e chi esce; Mercato Inter, Henrique non convince: Chivu aspetta Perisic, individuato anche il vice Sommer; Inter, svolta sul fronte cessioni | Trattativa riaperta e accordo vicino: Chivu è pronto a sacrificarlo; Calciomercato Inter, la bocciatura definitiva di Luis Henrique accelera il mercato a destra. Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com #Calciomercato #inter, serata veramente pazzesca facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.