Bergamo ruba un motorino e si schianta | grave 29enne

Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un motorino rubato in via del Conventino. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e, secondo quanto si è appreso, il veicolo era stato sottratto poco prima. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Bergamo. Un uomo di 29 anni è in gravi condizioni dopo essersi schiantato in sella a un motorino rubato in via del Conventino. L’episodio nella mattina di mercoledì 15 aprile intorno alle 9. Secondo le prime informazioni, il giovane – di nazionalità marocchina – avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, insieme agli agenti della Questura. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ricoverato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneUn ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio... Leggi anche: Incidente, perde il controllo della moto e si schianta: 29enne morto a Pasquetta Panoramica sull’argomento Bergamo, ruba un motorino e si schianta: grave 29enneL'incidente in via del Conventino. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII ... bergamonews.it Ruba un motorino e si schianta: 29enne in codice rossoIncidente in via del Conventino a Bergamo nella mattinata del 15 aprile: l’uomo ha perso il controllo del mezzo rubato ed è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII. ecodibergamo.it