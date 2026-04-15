Bergamo pioniera nella raccolta dell’organico e in prima fila trent’anni dopo

A Bergamo, trent’anni dopo, si torna a parlare di raccolta dell’organico, un tema che all’epoca sembrava quasi futuristico. Nel 1993, il direttore generale di un consorzio ha ricordato come, in quegli anni, discutere di umido fosse considerato un’idea molto avanzata, quasi come un’astronave. La città ha mantenuto un ruolo di avanguardia in questo settore, portando avanti pratiche che oggi sono diventate standard.

Massimo Centemero, direttore generale del Cic: «Nel 1993 a parlare di raccolta dell’umido sembrava che fossimo sulla Luna. Adesso 54 milioni di abitanti la fanno». Ma intanto la qualità peggiora e la comunicazione in atto non basta C’è una filiera in cui Bergamo può vantare una posizione centrale in termini di longevità ed efficienza. Si tratta del riciclo dell’organico e della sua trasformazione in materie preziose come il compost e il biometano, che proiettano la provincia e il Paese ai vertici mondiali. Ma le sfide del settore non sono poche e si deve investire ancora molto dal punto di vista comunicativo, come ci ha spiegato Massimo...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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