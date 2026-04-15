Bergamo aperto il sottopasso ciclo-pedonale della stazione - Foto e video

A Bergamo è stato aperto un nuovo sottopasso ciclo-pedonale situato sotto la stazione ferroviaria. Il percorso, lungo 160 metri, collega i due lati della città e include luci a Led e un sistema di sicurezza migliorato. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti rappresentanti istituzionali e amministrativi. Sono stati diffusi foto e video dell’evento.

L’INAUGURAZIONE. Collega i due lati della città: presenti Terzi, Carnevali e Menta. Percorso di 160 metri con luci a Led e sistema di sicurezza potenziato. È stato aperto nella mattinata di mercoledì 15 aprile il sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) che collega il lato nord- sud della città. Presenti l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, il sindaco di Bergamo, Elena Carnevali e il Direttore investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta. Il sottopasso, realizzato in cemento armato, presenta una larghezza di 5,75 metri e un’altezza superiore a 2,50 metri, ad eccezione delle zone di ammorsamento con le strutture esistenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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