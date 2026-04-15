Beppe Casales in 400 a Camponogara mercoledì 15 aprile

Mercoledì 15 aprile, a Camponogara, si terrà uno spettacolo intitolato “400” interpretato da Beppe Casales. L’evento prevede due rappresentazioni e si concentra sul tema del cambiamento climatico e sul rapporto tra uomo e natura. La performance si svolgerà in una località non specificata e si rivolge a un pubblico interessato a riflettere sulle tematiche ambientali attraverso il teatro.