Beppe Casales in 400 a Camponogara mercoledì 15 aprile
Mercoledì 15 aprile, a Camponogara, si terrà uno spettacolo intitolato “400” interpretato da Beppe Casales. L’evento prevede due rappresentazioni e si concentra sul tema del cambiamento climatico e sul rapporto tra uomo e natura. La performance si svolgerà in una località non specificata e si rivolge a un pubblico interessato a riflettere sulle tematiche ambientali attraverso il teatro.
Doppio appuntamento con lo spettacolo “400” di Beppe Casales, dedicato al tema del cambiamento climatico e al rapporto tra uomo e natura.Il primo evento è in programma mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21.00, al Teatro Dario Fo, a Camponogara, all’interno della rassegna “Teatro per l’ambiente”.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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