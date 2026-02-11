Gaza vive con Beppe Casales il teatro di narrazione sull’orrore della guerra

A Falconara Marittima, il teatro di narrazione “Gaza vive” porta in scena la storia di una famiglia di Gaza. Attraverso la voce di Beppe Casales, si ripercorre la vita prima e dopo il 7 ottobre 2023. Si passa dalla spensieratezza di una giornata al mare alle immagini di distruzione, bombe e fame che hanno cambiato tutto. Uno spettacolo che mette in luce l’esperienza di chi vive sotto i bombardamenti, senza filtri e senza mediazioni.

FALCONARA MARITTIMA - Con il linguaggio del teatro di narrazione, "Gaza vive" attraversa la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre 2023: dalla quotidianità e dalla gioia semplice di una giornata al mare, fino all'irrompere dell'orrore delle bombe e della fame. Una drammaturgia che richiama l'invito del poeta palestinese Refaat Alareer a raccontare storie di perdita, sopravvivenza e speranza: un gesto umano e collettivo contro l'annientamento.

