Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone coinvolte in un’indagine antidroga. Complessivamente, sono 33 gli indagati nell’ambito di un’operazione che riguarda il traffico di sostanze stupefacenti tra Messina, Milazzo e le Isole Eolie. L’indagine ha portato al sequestro di droga e all’arresto di soggetti ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito.

I carabinieri di Milazzo hanno eseguito 17 misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine che ha ricostruito l’attività di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack L’operazione conferma la pericolosità e l’organizzazione strutturata del gruppo, che aveva consolidato il controllo sullo spaccio di sostanze stupefacenti in più comuni della provincia di Messina. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Caramelle e "torte al cioccolato" ma era droga, i codici segreti dello spaccio svelati dalla Dda: retroscena del blitz con 17 arresti . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Blitz antidroga, 33 indagati per il traffico tra Messina Milazzo e le Eolie: ecco i nomi degli arrestati

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