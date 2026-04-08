Verso Parma-Napoli arrivano notizie positive dall’infermeria | ci sarà!

Prima della sfida tra Parma e Napoli, arrivano buone notizie dall’infermeria. Dopo la pausa pasquale, il calciatore ha ripreso l’allenamento e si propone per essere convocato per la partita. La sua presenza nel gruppo sembra ormai certa, offrendo ai biancazzurri un’opzione in più in vista dell’incontro. La squadra si prepara quindi con una possibilità in più di scelta tra le fila disponibili.

Pontus Almqvist ritrova la forma fisica e si candida per la convocazione contro il Napoli: il Parma sorride dall’infermeria dopo la sosta pasquale. La ripresa degli allenamenti al Mutti Training Center ha portato notizie positive in casa emiliana. Dopo il pareggio contro la Lazio, Carlos Cuesta ha concesso due giorni di riposo e la squadra è tornata al lavoro con gli occhi puntati sulla sfida di domenica 12 aprile. L’esterno svedese ha ripreso completamente gli allenamenti in gruppo, mettendosi nelle condizioni di essere disponibile per una gara cruciale in ottica salvezza. Almqvist disponibile: il Parma non rinuncia a niente contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Parma-Napoli, arrivano notizie positive dall’infermeria: ci sarà! Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagliLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Napoli, brutte notizie dall’infermeria: si allungano i tempi di recupero!Vergara non tornerà per Como: l’infortunio alla fascia plantare del piede sinistro del centrocampista del Napoli si rivela più complesso delle... Argomenti più discussi: Parma-Napoli: info biglietti; Verso Napoli, le condizioni di Troilo; UFFICIALE – Tegola Parma, Pellegrino salterà il Napoli. Tutte le altre squalifiche; Calcio femminile, scatto salvezza del Parma in Serie A. Vincono Inter, Juventus e Napoli. Verso Parma-Napoli, CdM: spunta il discorso di Conte a Castel Volturno di ieri!Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno si sofferma su quelle che sono state le parole di Antonio Conte a Castel Volturno, ieri, alla ripresa degli allenamenti ... msn.com Serie A, la volata scudetto: INTER 72 NAPOLI 65 Como-InterParma-Napoli Inter-CagliariNapoli-Lazio Torino-InterNapoli-Cremonese Inter-ParmaComo-Napoli Lazio-InterNapoli-Bologna Inter-VeronaPisa-Napoli Bologna-InterN facebook