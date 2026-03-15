Benevento-Foggia Caldirola | Come se non fossi mai andato via oggi serviva solo vincere

Da anteprima24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha commentato così la vittoria contro il Foggia, sottolineando che in campo si è sentito come se non fosse mai andato via. La partita si è conclusa con un gol di Tumminello, che ha regalato ai sanniti i tre punti. La squadra ha mostrato determinazione per ottenere il risultato desiderato in una sfida importante.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche il marchio di Luca Caldirola impresso sul prezioso successo ottenuto questo pomeriggio dal Benevento sul Foggia grazie ad una rete di Tumminello. Il difensore è entrato a pochi minuti dalla fine per blindare l’1-0 ed è risultato decisivo in un paio di occasioni quando è servita tutta la sua esperienza. Queste le sue parole in sala stampa.  GESTIONE – “Abbiamo fatto più fatica del solito, ma quando giochi con questo tipo di squadre che si devono salvare è difficile. Da quando sono arrivato abbiamo sempre fatto gare di livello. Ci possono stare partite simile. In qualche modo bisognava vincere e lo abbiamo fatto mantenendo la stessa distanza sulla seconda”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento-Foggia, Caldirola: “Come se non fossi mai andato via, oggi serviva solo vincere”

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