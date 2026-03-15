Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha commentato così la vittoria contro il Foggia, sottolineando che in campo si è sentito come se non fosse mai andato via. La partita si è conclusa con un gol di Tumminello, che ha regalato ai sanniti i tre punti. La squadra ha mostrato determinazione per ottenere il risultato desiderato in una sfida importante.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche il marchio di Luca Caldirola impresso sul prezioso successo ottenuto questo pomeriggio dal Benevento sul Foggia grazie ad una rete di Tumminello. Il difensore è entrato a pochi minuti dalla fine per blindare l’1-0 ed è risultato decisivo in un paio di occasioni quando è servita tutta la sua esperienza. Queste le sue parole in sala stampa. GESTIONE – “Abbiamo fatto più fatica del solito, ma quando giochi con questo tipo di squadre che si devono salvare è difficile. Da quando sono arrivato abbiamo sempre fatto gare di livello. Ci possono stare partite simile. In qualche modo bisognava vincere e lo abbiamo fatto mantenendo la stessa distanza sulla seconda”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Foggia, Caldirola: “Come se non fossi mai andato via, oggi serviva solo vincere”

Articoli correlati

Leggi anche: Se n’è andato a soli 66 anni Adolfo Fossi. “Amava scherzare e parlare di tutto con tutti”

Nkunku suona la carica: “Milan, mi serviva tempo. Mai pensato di andare via. Qui per vincere”Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Tutti gli aggiornamenti su Benevento Foggia Caldirola Come se non...

Temi più discussi: Benevento, seduta in vista del Foggia: ok Lamesta, per Caldirola solo parte atletica; Strega, Floro Flores verso la formazione tipo col Foggia. Solo due dubbi da sciogliere: Saio-Caldirola in difesa e Della Morte-Manconi in attacco; Benevento a testa bassa verso il Foggia: Lamesta è ok, Caldirola non è al meglio; Le probabili formazioni di Benevento-Foggia.

Benevento sempre più padrone: Tumminello piega il Foggia e il vantaggio resta +12Nel finale di primo tempo il Benevento prova a raddoppiare: al 42’ Lamesta serve Salvemini che calcia di prima intenzione ma manda alto, mentre al 47’ Tumminello tenta una spettacolare rovesciata che ... sanniosport.it

Da Benevento arriva la decima sconfitta di fila: Foggia ancora koLo specchio di Benevento-Foggia, e di questa stagione rossonera, è quel pallone che Bevilacqua – completamente solo – non riesce a buttare dentro a pochi minuti dalla fine della partita. Il ‘vorrei ma ... foggiacittaaperta.it

Telesveva. . SERIE C | BENEVENTO-FOGGIA 1-0 #benevento #foggia #sport facebook

#Foggia alle corde, decima sconfitta consecutiva. I rossoneri cadono anche a #Benevento x.com