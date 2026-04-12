Oggi, domenica 12 aprile, il Benetton Rugby disputa una partita importante contro gli Exeter Chiefs allo stadio Monigo. La sfida riguarda l’accesso alle semifinali della EPCR Challenge Cup. La squadra italiana cerca di ottenere un risultato positivo che possa permetterle di avanzare nel torneo. L’incontro si svolge in un momento chiave della competizione e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso delle due formazioni.

Il Benetton Rugby affronta oggi, domenica 12 aprile, una sfida cruciale per l’accesso alle semifinali della EPCR Challenge Cup, ospitando gli Exeter Chiefs allo stadio Monigo. Il match, previsto per le ore 13:30, vede in palio il passaporto per il confronto successivo contro l’Ulster, in un pomeriggio che vede Treviso pronta ad accogliere circa 6300 spettatori grazie anche alla nuova tribuna sud montata di recente. Gestione dell’imprevisto e riorganizzazioni tattiche dell’ultimo minuto. La preparazione tecnica del Benetton è stata scossa da cambiamenti improvvisi nelle liste dei convocati proprio a ridosso del calcio d’inizio. L’assenza di Lamaro e Smith ha costretto lo staff tecnico a una ristrutturazione immediata del gruppo: al posto dei due indisponibili, sono stati inseriti Favretto e Gallagher.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benetton-Exeter, sfida decisiva a Monigo: il derby degli azzurri

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