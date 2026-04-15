Benessere prima dei voti | che cosa chiedono davvero gli studenti

Secondo una recente indagine condotta tra gli studenti, più dell’80% si sente rispettato e accolto all’interno delle scuole frequentate. La maggioranza afferma di avere rapporti positivi con compagni e insegnanti, evidenziando un buon clima tra le mura scolastiche. I dati mostrano come il benessere degli studenti sia spesso considerato priorità rispetto ai risultati accademici.

Bergamo. Oltre 8 studenti su 10 si sentono rispettati e accolti a scuola, e una larga maggioranza dichiara di vivere positivamente le relazioni con compagni e docenti. Un quadro che conferma quanto il benessere sia oggi la vera base su cui costruire competenze e apprendimento. Sentirsi ascoltati, accettati e parte di una comunità è ciò che gli studenti chiedono oggi alla scuola. Più ancora dei risultati o delle performance, emerge con forza il bisogno di relazioni autentiche, di un ambiente in cui potersi esprimere senza giudizio e di un percorso che li aiuti a capire chi vogliono diventare. A dirlo sono i dati del sondaggio condotto da iSchool nel marzo 2026, che ha coinvolto un totale di 20 classi, dalla prima alla quinta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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