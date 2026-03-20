AI e lavoro cosa cambia davvero? Ne parlano gli studenti milanesi con i grandi esperti

A Milano, studenti e esperti si incontrano per discutere di come l'intelligenza artificiale stia influenzando il mercato del lavoro. In questo spazio, si affrontano le sfide e le trasformazioni legate all'adozione di nuove tecnologie e alle sue implicazioni pratiche. La discussione coinvolge figure provenienti dal mondo accademico e professionale, offrendo uno sguardo diretto sui cambiamenti in atto.

C'è un luogo a Milano dove la storia del sapere scientifico si intreccia con le domande più urgenti del presente. È l' Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, istituzione di fondazione napoleonica che fa parte del complesso della Grande Brera, e che lunedì 24 marzo 2026 diventerà il palcoscenico di un confronto raro: quello tra le menti più giovani della città e alcuni dei più autorevoli esperti italiani di economia e intelligenza artificiale. Un'iniziativa nata per parlare di futuro. L'appuntamento è la terza edizione di "Comunicare la scienza", il ciclo di incontri con cui l'Istituto Lombardo ha scelto, ormai con continuità, di affrontare i temi di maggiore attualità scientifica e tecnologica in dialogo diretto con le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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