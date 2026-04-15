Classica spacconeria maschile legata alle sue conquiste amorose (più di 350 donne, secondo lui), le dimensioni del pene (un altro grande classico) e la certezza che, se solo volesse, riconquisterebbe tutte le sue ex con un semplice schiocco di dita. Lenticchio a Belve convince perché è una persona buona ma anche ben consapevole dei propri limiti, a differenza di tanti altri. Quando cita Bukowski, per esempio, ammette senza troppi problemi di aver scoperto della sua esistenza leggendo una sua frase su qualche maglietta e di non aver mai letto un suo libro, e aggiunge poi che gli ultimi libri che è riuscito a leggere nella sua vita sono quelli del Battello a Vapore, incluso un certo titolo, C'è un faraone nel mio bagno, che è diventato uno dei più cercati su eBay quando l'intervista è andata in onda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belve: perché Francesco Chiofalo è uscito incredibilmente meglio di tanti altri (e non per i motivi che pensate)

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