Francesco Chiofalo chi è l’ex volto di ‘Temptation Island’ ospite a Belve

Stasera, 14 aprile, l'ex protagonista di 'Temptation Island' sarà ospite a 'Belve', il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. L'uomo si siederà sullo storico sgabello del programma per rispondere alle domande della conduttrice, in un'intervista che si preannuncia intensa e diretta. La sua presenza nel programma ha già attirato l'attenzione dei media e dei fan.

(Adnkronos) – Francesco Chiofalo sarà ospite questa sera, martedì 14 aprile, a Belve. L'ex volto di 'Temptation Island' si accomoderà sul celebre sgabello del programma di Rai2 per sottoporsi alle domande incalzanti di Francesca Fagnani. Classe 1989, Francesco Chiofalo fa il suo esodio in televisione nel 2017 quando partecipa a Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, nel 2017 insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. La sua partecipazione al programma di Canale 5 si distingue dalle altre per il suo carattere esplosivo e il suo soprannome ‘Lenticchio’, tanto da diventare uno dei personaggi più amanti dell'edizione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Chi è Francesco Chiofalo, il tumore, Temptation Island e l’amore per Drusilla GucciPersonal trainer, protagonista di Temptation Island e influencer: Francesco Chiofalo è un personaggio televisivo e dei social, spesso al centro di... Francesco Chiofalo prima e dopo: com’è cambiato l’influencer da Temptation Island a oggiFrancesco Chiofalo è tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani.