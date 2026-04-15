Nell’ultima puntata di Belve, Francesco Chiofalo ha annunciato pubblicamente quanto ha guadagnato, sorprendendo i presenti. Le sue dichiarazioni sono state riprese e commentate sui social, attirando l’attenzione di molti spettatori. La conversazione si è concentrata sui dettagli della sua carriera e sui risultati economici ottenuti negli ultimi tempi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle fonti di reddito o ai numeri precisi.

Nell’ultima puntata di Belve, Francesco Chiofalo ha sorpreso il pubblico con dichiarazioni inaspettate sui suoi guadagni. L’ex volto di Temptation Island ha smontato molti luoghi comuni sul mondo degli influencer, parlando apertamente delle cifre reali che percepisce ogni mese. Non solo: durante l’intervista ha lanciato anche una frecciata sul reddito di cittadinanza, tirando in ballo diversi colleghi. Un racconto diretto e senza filtri che ha acceso il dibattito. Ospite del programma condotto da Francesca Fagnani, Francesco Chiofalo ha deciso di raccontare senza giri di parole la sua esperienza nel mondo dei social. Contrariamente a quanto spesso si pensa, i guadagni non sarebbero così elevati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve, Francesco Chiofalo spiazza: “Ecco quanto guadagno”

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