Martedì 14 aprile va in onda la seconda puntata di “Belve”, un programma condotto da Francesca Fagnani che propone interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo. In questa puntata sono previsti gli interventi di Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. La trasmissione si concentra su approfondimenti e incontri diretti con gli ospiti, offrendo uno sguardo più ravvicinato sulla loro vita e carriera.

Continua il viaggio nei faccia a faccia con lente di ingrandimento di “Belve”. Francesca Fagnani intervisterà nella seconda puntata del format, in onda martedì 14 aprile, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Dalle 21.20 su Rai 2 e disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+, i tre volti noti si racconteranno senza filtri, stuzzicati o disarmati dalle domande impertinenti della conduttrice. I tre ospiti molto diversi tra loro per percorso e personalità, riveleranno lati inediti della propria esistenza: Carlo Conti, volto storico della televisione italiana; Giulia Michelini, attrice apprezzata dal grande pubblico; e Francesco Chiofalo, protagonista discusso del mondo social e dei reality, sveleranno sotto i riflettori la propria complessità e intimità.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Belve”: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospiti della seconda puntata

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