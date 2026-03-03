Belen Rodriguez, arrivata in Italia nel 2004 all’età di 20 anni, vive nel paese da più di vent’anni ma non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana. A aprile 2026 dovrà sostenere l’esame di italiano, un passaggio necessario per completare la procedura. La sua richiesta di cittadinanza rimane ancora in sospeso nonostante la lunga permanenza nel paese.

Perché Belen Rodriguez non ha ancora la cittadinanza italiana?. Nonostante sia arrivata in Italia nel 2004, all’età di 20 anni, e viva nel Belpaese da oltre vent’anni, Belen Rodriguez non ha ancora ottenuto il passaporto italiano. La showgirl argentina ha spiegato chiaramente a Fabio Fazio: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”. Il motivo principale è legato al suo matrimonio con Stefano De Martino, durato dal 2013 al 2017: “Sono stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba”, ha confessato Belen, indicando come la durata del matrimonio fosse cruciale per acquisire automaticamente la cittadinanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026

Belen Rodriguez pronta per l’esame di italiano: il sogno della cittadinanzaBelen Rodriguez si prepara per affrontare l'esame di italiano e ottenere la cittadinanza italiana.

Belen Rodriguez verso la cittadinanza: fissata la data del test d’italianoLa showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano L’iter burocratico per… La...

Contenuti e approfondimenti su Belen Rodriguez

Temi più discussi: Diletta focosa, Belen e la frecciata a De Martino, proposta di matrimonio in arrivo a Sanremo; Se hai qualcosa in più di Stefano De Martino? Ci vuole poco: la 'stoccata' di Belen Rodriguez a Only Fun; Stefano De Martino segue Sanremo 2026, ma ignora Belen Rodriguez; Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata cover.

Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana, requisiti e riferimento a De MartinoBelen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: cosa succede ad aprile Belen Rodriguez, modella e conduttrice argentina 41enne, residente in Italia d ... assodigitale.it

La showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano L’iter burocratico per…La showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano L'iter burocratico per la ... novella2000.it

«Non sono stata furba» A Che tempo che fa, Belen Rodriguez si è lasciata andare a qualche confidenza personale e ha raccontato a Fabio Fazio di essere vicina a ottenere finalmente la cittadinanza italiana dopo vent’anni di vita nel nostro Paese. Belen, che - facebook.com facebook