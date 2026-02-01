Tifosi granata silenziosi | manifestazione pacifica al via della Maratona senza grandi striscioni

I tifosi del Torino hanno deciso di protestare in modo pacifico, restando in silenzio durante la maratona che si è corsa domenica in città. Hanno evitato striscioni e slogan, preferendo un gesto semplice ma significativo per far sentire la loro voce. La manifestazione si è svolta senza tensioni, con i sostenitori che hanno preferito comunicare con il silenzio.

I tifosi del Torino hanno scelto il silenzio come forma di protesta durante la maratona cittadina che si è svolta domenica a Torino. Nessuno striscione, nessuna bandiera sventolata, nessun coro proveniente dai settori del pubblico. L’assenza di manifestazioni di piazza, solitamente caratterizzate da un’esplosione di colori e grida di sostegno, ha colto di sorpresa chi si aspettava una manifestazione di massa in occasione dell’evento sportivo. I tifosi granata, in particolare i gruppi più radicati come gli Ultras Torino, hanno scelto un linguaggio diverso: quello del silenzio. L’azione non è stata violenta né provocatoria, ma profondamente simbolica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tifosi granata silenziosi: manifestazione pacifica al via della Maratona senza grandi striscioni Approfondimenti su Torino Maraton Manifestazione pacifica a Venezia: ordine pubblico mantenuto nonostante tensioni prevedibili Una manifestazione pacifica si è svolta questa mattina a Venezia, senza incidenti o problemi di ordine pubblico. Pressing di mercato, gli striscioni degli ultras granata: "Iervolino, l'acquisto lo fai o no?" Negli ultimi giorni, diversi striscioni degli ultras granata sono comparsi in varie zone della città, tra cui Pastena, Sant'Eustachio, il parco Pinocchio e Torrione Alto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Maraton Protesta silenziosa dei tifosi della Lazio: Olimpico vuoto e striscioni a Ponte MilvioProtesta silenziosa e ritrovo a Ponte Milvio, il malcontento dei tifosi non accenna a placarsi dopo gli ultimi gesti della società di Claudio Lotito La partita della Lazio contro il Genoa si è giocata ... lazionews24.com Nuovo centrocampista per il #Torino: secondo i tifosi granata è un buon innesto #ToroNews #TorinoFC #Prati Votate il sondaggio! - facebook.com facebook SALERNITANA: PRIORITA’ AL CAMPO Oltre mille tagliandi già acquistati dai tifosi granata per la gara di domenica col Giugliano che si giocherà alle 20.30... x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.