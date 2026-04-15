Begich Towers il condominio autosufficiente in Alaska dove vive un'intera città

Nel sud dell'Alaska si trova un edificio che ospita quasi tutta la popolazione di una cittadina. Il Begich Towers è un condominio autosufficiente che comprende anche una chiesa e una stazione di polizia. La struttura rappresenta un esempio insolito di comunità concentrata in un unico complesso. La città di Whittier, infatti, è composta principalmente da questa costruzione, che funge da abitazione principale per molti residenti.