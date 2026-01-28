Qual è la città italiana dove si vive meglio | al primo posto nella classifica mondiale c'è L'Aia

L’Aia si conferma la città italiana in cui si vive meglio, secondo l’indice annuale di Numbeo. La classifica del 2026 mostra come i Paesi Bassi dominino la graduatoria mondiale, occupando tutte le prime cinque posizioni. In Italia, l’Aia si distingue per qualità della vita e benessere, attirando l’attenzione di chi cerca un buon equilibrio tra lavoro, servizi e ambiente.

L'indice annuale di Numbeo analizza la qualità della vita di tutte le città del mondo: ecco la classifica del 2026, dove i Paesi Bassi occupano l’intera top 5.🔗 Leggi su Fanpage.it

La cucina italiana si conferma al vertice della classifica mondiale, risultando la migliore tra 100 Paesi.

