Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? Non è Roma Delusione per il posto basso in classifica superata anche due città italiane

Una ricerca ha svelato che la città italiana dove si vive meglio non è Roma. La capitale scivola in basso nella classifica, superata da altre città italiane. Le valutazioni si basano su dati concreti, come la qualità della vita e il costo della vita quotidiano. I risultati sorprendono molti, che si aspettavano un’altra posizione per la capitale.

Stabilire qual è la città italiana dove si vive meglio non è solo una questione di percezioni, ma di dati e statistiche che di solito mettono a confronto qualità della vita e costo quotidiano. L’ultima classifica internazionale a riguardo, però, non ha fatto altro che cogliere di sorpresa molti italiani: non solo Roma è indietro nelle classifiche, ma è stata superata da alcune altre città del nostro Paese. La città italiana dove si vive meglio non è Roma: qual è. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’indice annuale di Numbeo 2026 analizza centinaia di città nel mondo valutando fattori come potere d’acquisto, affitti, sicurezza, qualità dell’assistenza sanitaria, inquinamento, clima e tempi di percorrenza nel traffico.🔗 Leggi su Funweek.it

L’Aia si conferma la città italiana in cui si vive meglio, secondo l’indice annuale di Numbeo.

La cucina italiana si conferma al vertice della classifica mondiale, risultando la migliore tra 100 Paesi.

